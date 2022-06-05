Українського нардепа затримали у Молдові
Неділя, 5 червня 2022, 18:58
Прикордонна поліція Молдови затримала народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deschide.
У прикордонній службі Молдови зазначають - українського депутата було внесено Білоруссю до бази розшуку Інтерполу. Там уточнюють – його звинувачують у хабарництві та корупції.
Як повідомляється, наразі український депутат знаходиться у СІЗО. Не виключена його екстрадиція до Білорусі.
Яковенко став депутатом, вигравши в 2019 році у виборчому окрузі №52 (Донецька область). На вибори він йшов як представник партії "Батьківщина", однак наразі є позафракційним.