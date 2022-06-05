Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українського нардепа затримали у Молдові

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 18:58
Євген Яковенко, Фото: freeradio.com.ua

Прикордонна поліція Молдови затримала народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deschide.

У прикордонній службі Молдови зазначають -  українського депутата було внесено Білоруссю до бази розшуку Інтерполу. Там уточнюють – його звинувачують у хабарництві та корупції.

Як повідомляється, наразі український депутат знаходиться у СІЗО. Не виключена його екстрадиція до Білорусі.

Яковенко став депутатом, вигравши в 2019 році у виборчому окрузі №52 (Донецька область). На вибори він йшов як представник партії "Батьківщина", однак наразі є позафракційним.

Теми: Верховна РадаМолдова
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: На кордоні Білорусі стоять війська РФ з "Іскандерами" і "Панцирями"

фото, відео"Укрзалізниця" показала розбомблений росіянами завод у Києві

У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ

Збірна України поступилася валлійцям і не поїде на Мундіаль

фотоПВК "Вагнер" добуває золото в Африці, аби втримати курс рубля під санкціями – New York Times

оновленоАдвоката Масі Найєма важко поранено, готують до операції

Усі новини...
Верховна Рада
Нардеп Безугла розповіла, що робить у зоні бойових дій
Підсумки 100 днів роботи Верховної Ради в умовах війни
Стефанчук попросив у міністра оборони Німеччини підводні човни
Останні новини
07:32
Глава Курської області РФ заявив про обстріл прикордонного селища
07:18
Адвоката-бійця Масі Найєма, пораненого на фронті, прооперували
07:00
Зведення Генштабу: На кордоні Білорусі стоять війська РФ з "Іскандерами" і "Панцирями"
06:00
NYT: У США є лише погані варіанти, як знизити ціни на нафту
05:02
На півдні ЗСУ знищили російські РСЗВ та ЗРК "Тор"
04:30
Тихановська: 1,5 тисячі білорусів воюють за Україну
03:45
ISW: Бойова міць росіян зменшена, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку
02:47
Бойовики в Нігерії атакували католицьку церкву і вбили 50 людей
02:01
Херсонщина: Росіяни хочуть продавати на АЗС завезене з Криму пальне — ОК "Південь"
01:31
У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
Усі новини...