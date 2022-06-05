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Українського нардепа затримали у Молдові

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 18:58
Українського нардепа затримали у Молдові
Євген Яковенко, Фото: freeradio.com.ua

Прикордонна поліція Молдови затримала народного депутата України Євгена Яковенка за запитом Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Deschide.

У прикордонній службі Молдови зазначають -  українського депутата було внесено Білоруссю до бази розшуку Інтерполу. Там уточнюють – його звинувачують у хабарництві та корупції.

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Як повідомляється, наразі український депутат знаходиться у СІЗО. Не виключена його екстрадиція до Білорусі.

Яковенко став депутатом, вигравши в 2019 році у виборчому окрузі №52 (Донецька область). На вибори він йшов як представник партії "Батьківщина", однак наразі є позафракційним.

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Теми: Верховна РадаМолдова
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