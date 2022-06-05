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Австрія пропонує створити для України новий механізм для підготовки до членства в ЄС

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 19:54

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитися до стандартів ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Негаммер зробив в інтерв’ю Kronen Zeitung.

За його словами, це має бути "проміжний крок між співпрацею та повним вступом до ЄС".

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При цьому Негаммер стверджує, що підтримує вступ України до ЄС, проте виступає проти прискореного вступу. Для цього, на його думку, потрібно "вилучити емоції з поточних дебатів і застосувати ті самі стандарти, які також використовуються з іншими претендентами із Західних Балкан. На мій погляд, якнайшвидше повне приєднання України нереально".

Варто відзначити, що більшість країн Західних Балкан мають статус кандидата у члени ЄС, і лише дві мають статус  "потенційного кандидата": Косово, а також Боснія та Герцеговина. Останнім часом з'явилися повідомлення, про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, однак це викликало заперечення в Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.

З публікації лишається незрозумілим, як запропонований формат пов'язаний зі статусом кандидата в ЄС, і чи він йому передуватиме.

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"Нас об'єднує одна ціль, ми всі хочемо сильної, незалежної та економічно успішної України… Україна бореться за своє політичне та територіальне виживання. Усі наші зусилля насамперед спрямовані на припинення російської загарбницької війни. На такому етапі швидкий повний вступ до Європейського Союзу все одно не може бути актуальним",- пояснює він.

Негаммер згадує про ідею президента Франції Еммануеля Макрона про створення "Європейської політичної спільноти". На його думку, тісна і поступова співпраця між ЄС та Україною можлива в різних сферах, як і передбачалося у пропозиціях Макрона. Із відповідною ініціативою уряд Австрії планує звернутися до партнерів ЄС.

Нагадаємо, в  середині червня Європейська комісія передасть державам-членам свій висновок щодо України та її готовності до статусу кандидата на членство в ЄС. При цьому європейські політики не можуть дійти згоди про те, що робити з Україною.

Детальніше про це можна почитати у статті Бій за кандидата: хто блокує заявку України на членство в ЄС 

Теми: ЄСєвроінтеграціяАвстраліяУкраїна
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