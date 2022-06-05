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Майже 60% Запорізької області окуповано – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 21:33
Володимир Зеленський і Олександр Старух 5 червня, фото ОП

Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух на нараді з президентом Володимиром Зеленським щодо ситуації в Запорізькій області, повідомляє сайт президента

Дослівно: "Олександр Старух доповів президентові, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700".

Деталі: Старух зазначив, що на Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

"Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя", – сказав начальник ОВА.

Що передувало: Зеленський також відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області та поспілкувався з переселенцями.

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Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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