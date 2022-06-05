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У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 21:36

Британські депутати зібрали достатньо голосів, щоб винести на розгляд питання вотуму довіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела пише Sunday Times.

За даними видання, відповідне голосування має відбутися 8 червня.

Це стало можливим через те, що листи із відповідним запитом подало щонайменше  54 депутати від консерваторів. При цьому ця процедура є таємною, однак 28 депутатів вже  оголосили про це публічно, закликавши Джонсона добровільно піти у відставку.

Проблеми у британського прем’єра виникли через скандал Partygate - уряд Джонсона звинувачували в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні. 

Нещодавно, розслідування показало, Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, чого раніше він спростовував.

Це призвело до падіння рейтингу Джонсона - згідно з опитуванням ConservativeHome, він знаходиться в нижній частині "таблиці кабінету міністрів" членів партії. У звітах зазначається, що рейтинг задоволеності британців його роботою складає мінус 15 пунктів. 

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Сам Джонсон стверджує, що йому соромно і він приймає відповідальність, але він відмовляється йти з посади. 

Провал вотуму довіри призведе до відставки прем'єра. Втім, BBC переконує, що голосів для відставки Джонсона може не набратися. В цьому випадку нові вотуми довіри проти нього стануть неможливими протягом року.

Детальніше про скандал Partygate читайте у статті Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіявідставка
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