Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський з’їздив на передову

Катерина Тищенко, Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 01:00
Зеленський з’їздив на передову
Володимир Зеленський у Запорізькій області 5 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 5 червня відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Джерело: сайт президента

Деталі: Спершу президент ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони у Запорізькій області. Він також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.

Реклама:
 
фото ОП

Крім того, під час поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії. Він оглянув лікувальні кабінети й житлові приміщення.

Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – запевнив він.

ВІДЕО ДНЯ

Переселенці з Маріуполя звернулися до Зеленського з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях. Президент закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.

Він також пообіцяв допомогти з житлом людям, які втратили домівки.

Згодом Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. 

 

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

 

Зеленський і там поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди й цінні подарунки.

УП, доповнено з 21:09 від 05.06.2022
Теми: ЗеленськийЗапорізька областьвійнапереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
На Луганщині ліквідували російського генерала – ЗМІ
У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова
Майже 60% Запорізької області окуповано – ОВА
Ворог знову обстрілює Харків – ОДА
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: