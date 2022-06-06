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Зеленський з’їздив на передову

Катерина Тищенко, Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 01:00
Володимир Зеленський у Запорізькій області 5 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський 5 червня відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Джерело: сайт президента

Деталі: Спершу президент ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони у Запорізькій області. Він також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й подарунки.

 
фото ОП

Крім того, під час поїздки до Запорізької області Зеленський відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії. Він оглянув лікувальні кабінети й житлові приміщення.

Президент поспілкувався з переселенцями та поцікавився в них умовами проживання.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – запевнив він.

Переселенці з Маріуполя звернулися до Зеленського з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях. Президент закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.

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Він також пообіцяв допомогти з житлом людям, які втратили домівки.

Згодом Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута Донецької області та Лисичанська, що на Луганщині. 

 

Глава держави заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

 

Зеленський і там поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди й цінні подарунки.

УП, доповнено з 21:09 від 05.06.2022
Теми: ЗеленськийЗапорізька областьвійнапереселенці
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