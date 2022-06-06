Китай успішно відправив астронавтів на нову космічну станцію

Китай успішно відправив трьох астронавтів на свою нову космічну станцію.

Джерело: китайське космічне агентство CMSA, CNN

Деталі: Астронавти Чен Дун, Лю Ян та Цай Сючже вирушили на космічному кораблі "Шеньчжоу-14" з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі.

Команда житиме і працюватиме в основному модулі "Тяньхе" космічної станції "Тяньгун" протягом шести місяців, перш ніж повернутися на Землю в грудні. Астронавти продовжуватимуть будівельні роботи.

Це третя місія з екіпажем під час будівництва космічної станції, яку Китай планує ввести в експлуатацію до грудня 2022 року. Очікується, що після завершення будівництва космічна станція прослужить 15 років.

До кінця року заплановано шість космічних місій.

За даними CMSA, Китай планує щорічно відправляти на станцію дві місії з екіпажем та дві вантажні місії.