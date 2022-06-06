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Китай успішно відправив астронавтів на нову космічну станцію

Анастасія КалатурПонеділок, 6 червня 2022, 00:35
Китай успішно відправив астронавтів на нову космічну станцію
ФОТО: CNN

Китай успішно відправив трьох астронавтів на свою нову космічну станцію.

Джерело: китайське космічне агентство CMSA, CNN

Деталі: Астронавти Чен Дун, Лю Ян та Цай Сючже вирушили на космічному кораблі "Шеньчжоу-14"  з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі.

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Команда житиме і працюватиме в основному модулі "Тяньхе" космічної станції "Тяньгун" протягом шести місяців, перш ніж повернутися на Землю в грудні.   Астронавти  продовжуватимуть будівельні роботи.

Це третя місія з екіпажем під час будівництва космічної станції, яку Китай планує ввести в експлуатацію до грудня 2022 року. Очікується, що після завершення будівництва космічна станція прослужить 15 років.

До кінця року заплановано шість космічних місій.

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За даними CMSA, Китай планує щорічно відправляти на станцію дві місії з екіпажем та дві вантажні місії.

Теми: космосКитай
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