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Бойовики в Нігерії атакували католицьку церкву і вбили 50 людей

Анастасія КалатурПонеділок, 6 червня 2022, 02:47
Прихожани в католицькій церкві Святого Франциска в Ово, Нігерія, після того, як понад 50 людей загинули внаслідок нападу на церкву. ФОТО: AP

Бойовики вбили щонайменше 50 людей в католицькій церкві Святого Франциска в місті Ово в Нігерії.

Джерело: представник поліції штату Ондо Фунмілайо Ібукун Одунламі, представник католицької церкви в Нігерії преподобний Августин Ікву, яких цитує Reuters

Деталі: Також є поранені.

Бойовики стріляли в людей зовні і всередині будівлі.

Особа та мотиви нападників не встановлені.

Лікар лікарні в Ово повідомив Reuters, що після нападу у дві міські лікарні було доставлено не менше 50 тіл.

Нігерія бореться з ісламістським повстанським рухом на північному сході та озброєними бандами, які здійснюють напади та викрадення людей для  викупу, в основному на північному заході.

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Однак, на південному заході, де знаходиться церква, такі атаки трапляються рідко.

Теми: Африка
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