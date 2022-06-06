Бойовики в Нігерії атакували католицьку церкву і вбили 50 людей
Понеділок, 6 червня 2022, 02:47
Бойовики вбили щонайменше 50 людей в католицькій церкві Святого Франциска в місті Ово в Нігерії.
Джерело: представник поліції штату Ондо Фунмілайо Ібукун Одунламі, представник католицької церкви в Нігерії преподобний Августин Ікву, яких цитує Reuters
Деталі: Також є поранені.
Бойовики стріляли в людей зовні і всередині будівлі.
Особа та мотиви нападників не встановлені.
Лікар лікарні в Ово повідомив Reuters, що після нападу у дві міські лікарні було доставлено не менше 50 тіл.
Нігерія бореться з ісламістським повстанським рухом на північному сході та озброєними бандами, які здійснюють напади та викрадення людей для викупу, в основному на північному заході.
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Однак, на південному заході, де знаходиться церква, такі атаки трапляються рідко.