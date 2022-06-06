На півдні ЗСУ знищили російські РСЗВ та ЗРК "Тор"
Понеділок, 6 червня 2022, 05:02
За добу ЗСУ знищили російські зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню та самохідну гаубицю "Гвоздика".
Джерело: ОК "Південь"
Дослівно: "Також, при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок.
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Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польові склади боєприпасів".