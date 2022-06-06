Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні ЗСУ знищили російські РСЗВ та ЗРК "Тор"

Понеділок, 6 червня 2022, 05:02
"Гвоздика". ФОТО: GETTY

За добу ЗСУ знищили російські зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню та самохідну гаубицю "Гвоздика".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Також, при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6  інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок.

Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польові склади боєприпасів".

ВІДЕО ДНЯ
Головне сьогодні

фотоКиянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків

Нагадує страшний "Контрстрайк": командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку

Група Єрмака-Макфола склала список претендентів на індивідуальні санкції в РФ

фотоКерівник ГУР Буданов побував у Сєвєродонецьку

ЄС розробив план заміщення російського газу

Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше

Усі новини...
Останні новини
14:48
Туреччина та РФ домовилися щодо експорту українського зерна з порту Одеси – Bloomberg
14:46
Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру підозру
14:44
Ранкові обстріли Миколаєва: загинула одна людина, є постраждалі
14:42
Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань
14:39
Лавров: "Що далекобійніші РСЗВ дадуть Києву, то далі ми відсуватимемо нацистів"
14:22
МЗС Росії висунуло Вашингтону ультиматум і пригрозило наслідками американським журналістам
14:01
Приплив людей до України через західний кордон триває вже майже місяць
13:58
Джонсон підтвердив Зеленському, що надасть посилену допомогу Україні
13:53
Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених
13:50
Кулеба: Путіну довіряти не можна, його слова – пусті
Усі новини...