На півдні ЗСУ знищили російські РСЗВ та ЗРК "Тор"

За добу ЗСУ знищили російські зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивну систему залпового вогню та самохідну гаубицю "Гвоздика".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Також, при виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6 інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок.

Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польові склади боєприпасів".