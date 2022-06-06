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Зведення Генштабу: На кордоні Білорусі стоять війська РФ з "Іскандерами" і "Панцирями"

Понеділок, 6 червня 2022, 07:00
Зведення Генштабу: На кордоні Білорусі стоять війська РФ з Іскандерами і Панцирями
ФОТО: GETTY

У Білорусі  вздовж кордону з Україною присутні  ЗС РФ з ОТРК "Іскандер-М", зенітно-гарматними комплексами "Панцирь-С1", зенітними ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авівації.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. 

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На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які обстрілюють інфраструктуру Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли наші сили із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Для підтримки наступу ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні рубежів. Ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога - на наступі в напрямку   Слов’янська.

Із артилерії  ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступ в районі Святогірська. Також ворог веде штурм у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурм в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку окупанти стріляли із артилерії  в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

Ворог продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збитоли бойовий вертоліт Ка-52 та БПЛА.

Теми: Генштаб
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