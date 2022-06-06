Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 08:36

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Воллес заявив, що підтримка Британії щодо України змінюється в міру розвитку російської тактики.

"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста", – заявив міністр.

Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

Напередодні Путін попередив Захід, що Росія завдасть ударів по нових цілях, якщо США почнуть постачати Україні ракети більшої дальності.

Нагадаємо, 1 червня США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про нову зброю, реальність ядерного удару та інше: Що США будуть і чого не будуть робити в Україні. Пояснення президента Байдена

Теми: Велика Британіязброя
Головне сьогодні

фотоКиянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків

Нагадує страшний "Контрстрайк": командир батальйону розповів про бої в Сєвєродонецьку

Група Єрмака-Макфола склала список претендентів на індивідуальні санкції в РФ

фотоКерівник ГУР Буданов побував у Сєвєродонецьку

ЄС розробив план заміщення російського газу

Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше

Усі новини...
Велика Британія
У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ
Розвідка Британії: Україна контратакує в Сєвєродонецьку, РФ втратила оперативний імпульс
Від коронавірусу помер росіянин, звинувачений в отруєнні Литвиненка в Лондоні
Останні новини
14:48
Туреччина та РФ домовилися щодо експорту українського зерна з порту Одеси – Bloomberg
14:46
Розбещував 10-річного хлопчика у трамваї: поліція Києва оголосила пенсіонеру підозру
14:44
Ранкові обстріли Миколаєва: загинула одна людина, є постраждалі
14:42
Окупанти обстріляли ракетами місто на Харківщині, багато руйнувань
14:39
Лавров: "Що далекобійніші РСЗВ дадуть Києву, то далі ми відсуватимемо нацистів"
14:22
МЗС Росії висунуло Вашингтону ультиматум і пригрозило наслідками американським журналістам
14:01
Приплив людей до України через західний кордон триває вже майже місяць
13:58
Джонсон підтвердив Зеленському, що надасть посилену допомогу Україні
13:53
Нардепи хочуть змінити законодавство для обміну військовополонених
13:50
Кулеба: Путіну довіряти не можна, його слова – пусті
Усі новини...