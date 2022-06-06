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Ракетний удар РФ по Києву, ймовірно, був спробою зірвати поставки західної зброї – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 09:08

Російська ракетна атака на Київ у неділю вранці, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки.

Про це йдеться в розвідувальному огляді міноборони Британії у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Вранці 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 завдали удару по залізничній інфраструктурі, ймовірно, намагаючись зірвати поставки західної військової техніки українським підрозділам на передовій", - йдеться в огляді.

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Щодо боїв на Донбасі, розвідка Британії відзначає запеклі бої в Сєвєродонецьку та просування російських військ до Слов'янська в рамках намагань оточити українські сили.

Щодо ситуації на морі: після втрати крейсера "Москва" у квітні російські сили, ймовірно, перекинули на острів Зміїний у західній частині Чорного моря кілька засобів протиповітряної оборони, у тому числі системи SA-15 та SA-22 (ЗРК Тор та ЗРГК Панцир-С1. - Ред.).

Ймовірно, ця зброя призначена для протиповітряної оборони російських військових кораблів, що діють у районі острова Зміїний, наголошується в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна, вважає британська розвідка.

Теми: Велика Британіярозвідка
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