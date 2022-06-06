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Регіони: росіяни обстріляли Харків та Миколаїв, бої на Херсонщині

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 09:25
Регіони: росіяни обстріляли Харків та Миколаїв, бої на Херсонщині
фото ілюстративне, генштаб

Російські окупаційні війська обстріляли два обласних центри – Харків та Миколаїв, а також тривають бої на Луганщині та Херсонщині.

Джерело: звіти глав ОДА

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

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На Полтавщині ніч минула відносно спокійно, вночі у небі над Полтавщиною ЗСУ було збито ворожу ракету.

Харківщина: увечері та вночі обстрілювали житлові райони окраїн Харкова, зокрема Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Вночі обстрілювали Близнюки, Первомайський та с. Слобожанське. По області протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом по області за добу 10 поранених, 3 загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Луганщина: половину Сєвєродонецька відбили. Запеклі вуличні бої, багато поранених військових. У Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього пекла хліб для містян. Крім пекарні постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. 1 людина загинула. Вчора евакуйовано 98 людей.

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град"; ракетні удари. Під обстрілами — Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, смт. Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, серед яких житлові будинки та промислові об'єкти. Загинуло 2 цивільних. Триває евакуація населення.

Миколаївщина: вночі один із районів міста Миколаїв зазнав артилерійських обстрілів, сталося пошкодження приватного житлового будинку. Миколаївський район: вночі у результаті потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків у с. Лупарево Галицинівської громади загорілася господарча будівля та суха трава на відкритій території.

Херсонщина: ситуація в області критична у всіх напрямках: відсутність мобільного та Інтернет-зв'язку, провізії, ліків та готівки. Місцеві жителі повідомляють про мінування. Так внаслідок мінування берегів моря, зокрема, у Лазурному, на російській міні підірвались троє місцевих жителів. Всі загинули.

Бої тривають на кордоні областей та у Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад. У Херсоні все більше з’являється патріотичних українських написів, місцеві жителі знімають прапори країни агресора з установ.

Теми: війнаРосія
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