Окупанти хочуть привласнити майно Коломойського та Ахметова, бо вони "фінансують націоналістів"
Понеділок, 6 червня 2022, 10:04
Російські окупанти хочуть привласнити майно українських олігархів у Запорізькій області, бо ті фінансують націоналістів.
Джерело: окупанти, яких цитує кремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Росіяни вигадали, що майно українських олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова та Віктора Пінчука, у Запорізькій області має бути "націоналізовано".
Вони пояснили це тим, що власники підприємств фінансують українських націоналістів.
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