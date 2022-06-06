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Окупанти хочуть привласнити майно Коломойського та Ахметова, бо вони "фінансують націоналістів"

Роман ПетренкоПонеділок, 6 червня 2022, 10:04
Окупанти хочуть привласнити майно Коломойського та Ахметова, бо вони фінансують націоналістів
фото: УП

Російські окупанти хочуть привласнити майно українських олігархів у Запорізькій області, бо ті фінансують націоналістів.

Джерело: окупанти, яких цитує кремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Росіяни вигадали, що майно українських олігархів, зокрема Ігоря Коломойського, Ріната Ахметова та Віктора Пінчука, у Запорізькій області має бути "націоналізовано".

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Вони пояснили це тим, що власники підприємств фінансують українських націоналістів.

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Теми: окупаціяЗапорізька область
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