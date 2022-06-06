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Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 10:13
Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше
метро Києва. фото з Facebook

У київському метрополітені скоротили інтервал руху до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин.

Джерело: пресцентр КМДА

Деталі: Повідосляється також, що запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

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Без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".

Все ще зачинено пересадочний вузол "Хрещатик"–"Майдан Незалежності".

Дослівно: "Нагадуємо, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття".

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Теми: метроКиїввійна
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