Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше
Понеділок, 6 червня 2022, 10:13
У київському метрополітені скоротили інтервал руху до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин.
Джерело: пресцентр КМДА
Деталі: Повідосляється також, що запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.
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Без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".
Все ще зачинено пересадочний вузол "Хрещатик"–"Майдан Незалежності".
Дослівно: "Нагадуємо, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття".
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