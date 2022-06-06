Поїзди метро у Києві їздитимуть частіше

У київському метрополітені скоротили інтервал руху до 4-5 хвилин у пікові години, у міжпікові – до 8-10 хвилин.

Джерело: пресцентр КМДА

Деталі: Повідосляється також, що запрацюють другі вестибюлі на станціях "Дарниця" та "Видубичі". На станціях "Осокорки" та "Лісова" роботу вестибюлів буде змінено.

Без зупинки поїзди курсують повз станції "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".

Все ще зачинено пересадочний вузол "Хрещатик"–"Майдан Незалежності".

Дослівно: "Нагадуємо, що у разі повітряної тривоги рух наземними ділянками метрополітену призупиняється. Підземні станції метрополітену продовжують виконувати функцію укриття".