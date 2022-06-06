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ЄС розробив план заміщення російського газу

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 10:26

Європейський союз розробив план заміщення газу із Росії, щоб позбавитися енергетичної залежності.

Про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами комісара, ЄС імпортує з Росії 155 млрд кубометрів на рік.

У рамках нової стратегії Брюссель планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення скрапленого природного газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів - наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблено за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін і сонячних панелей.

Єврокомісар констатував, що президент РФ Владімір Путін використовує "газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив усе, щоб поділити Європу".

"Він намагався роз'єднати нас за допомогою своєї вакцини Sputnik, яка не спрацювала, він зробив все, щоб втрутитися в наші демократії за допомогою Russia Today, а тепер використовує газ, щоб розділити нас", - сказав Бретон.

Нагадаємо, "Газпром" припинив постачання газу провідним компаніям вже п’яти європейських країн за відмову виконувати вимогу Росії про оплату у рублях.

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Першими відключень зазнали Польща й Болгарія, далі - Фінляндія, останніми - нідерландська Gasterra та данська Ørsted. Крім того, "Газпром" припинив постачання за одним з контрактів Shell Energy Europe.

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Теми: газРосія
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