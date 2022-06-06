Посол України у Болгарії подав офіційний запит на постачання зброї

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї.

Про це він сказав в ефірі телеканалу bTV, пише "Європейська правда".

"Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка", - сказав Москаленко.

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Посол додав, що відправив запит у п'ятницю, але відповіді поки що не отримав.

"Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я надішлю аналогічні звернення до інших відповідних інституцій, наприклад, до Міноборони", - додав він.

Москаленко також підтвердив, що у Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.

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Нагадаємо, віцепрем'єрка Болгарії Каліна Константинова вибачилася перед українськими біженцями в країні після того, як оголосила про згортання урядової житлової програми з їхнього розміщення.