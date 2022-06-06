Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол України у Болгарії подав офіційний запит на постачання зброї

Понеділок, 6 червня 2022, 11:47

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї.

Про це він сказав в ефірі телеканалу bTV, пише "Європейська правда".

"Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка", - сказав Москаленко.

Посол додав, що відправив запит у п'ятницю, але відповіді поки що не отримав.

"Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я надішлю аналогічні звернення до інших відповідних інституцій, наприклад, до Міноборони", - додав він.

Москаленко також підтвердив, що у Болгарії буде відремонтовано 80 українських танків.

Нагадаємо, віцепрем'єрка Болгарії Каліна Константинова вибачилася перед українськими біженцями в країні після того, як оголосила про згортання урядової житлової програми з їхнього розміщення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БолгаріяУкраїна
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Болгарія
Половина угорців, болгар і словаків не вважають РФ першочергово винною у війні
Болгарія заявила, що більше ніколи не вестиме переговори з "Газпромом"
Болгарії потрібно два роки для відмови від російської нафти – прем’єр
Останні новини
00:50
Путін шантажує світ продовольчою кризою – Блінкен
00:01
Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент
23:55
Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання
23:35
За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
22:47
Економічні новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону
22:47
оновленоУкраїна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
22:24
тестЩо ви знаєте про видатних журналістів та про цікаві кейси з їхнього професійного життя
22:15
Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"
Усі новини...