Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тисячі маріупольців стоять у черзі по їжу від окупантів, багато непритомніють - радник мера

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 12:29
Тисячі маріупольців стоять у черзі по їжу від окупантів, багато непритомніють - радник мера
ілюстративне фото з ТГ Андрющенка

У тимчасово окупованому Маріуполі черга по продукти харчування від російських загарбників у колишньому торговельному центрі "Метро" щодня сягає від 1,5 до 2 тисяч людей.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram і в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає.

Реклама:

Кожнної години останніми днями до 10 людей, які непритомніють, вивозять до лікарні. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня.

Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога Росії - знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті".

Деталі: В ефірі національного телемарафону 6 червня Андрющенко також наголосив, що гуманітарна ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися: у місті бракує харчів та води. При цьому окупанти заявили, що з липня так звану "гуманітарну допомогу" безкоштовно будуть видавати лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.

ВІДЕО ДНЯ

Також радник мера повідомив, що деякі телеграм-канали розповсюджують фейкову інформацію про нібито організацію евакуації з Маріуполя з району Порт-Сіті в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

Шахраї пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема, і на телеграм канал Андрющенка.

Пряма мова: "Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв - +30683279596. Ніякої евакуації з Маріуполя на зараз не планується".

Теми: Маріупольокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: