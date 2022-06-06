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Тисячі маріупольців стоять у черзі по їжу від окупантів, багато непритомніють - радник мера

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 12:29
ілюстративне фото з ТГ Андрющенка

У тимчасово окупованому Маріуполі черга по продукти харчування від російських загарбників у колишньому торговельному центрі "Метро" щодня сягає від 1,5 до 2 тисяч людей.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram і в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Щоденна черга за гуманітаркою (фактично за їжею) в колишньому ТЦ Метро сягає від 1,5 до 2 тисяч людей. В день видають до 400 наборів. На спеці під сонцем люди стоять у черзі по 6 годин даремно. Питної води немає, взяти її на території "гуманітарного штабу" немає де. Тіні для укриття немає.

Кожнної години останніми днями до 10 людей, які непритомніють, вивозять до лікарні. Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня.

Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гумдопомога Росії - знущання та приниження. Як і все, що вони роблять у місті".

Деталі: В ефірі національного телемарафону 6 червня Андрющенко також наголосив, що гуманітарна ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися: у місті бракує харчів та води. При цьому окупанти заявили, що з липня так звану "гуманітарну допомогу" безкоштовно будуть видавати лише пенсіонерам та людям з інвалідністю.

Також радник мера повідомив, що деякі телеграм-канали розповсюджують фейкову інформацію про нібито організацію евакуації з Маріуполя з району Порт-Сіті в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста.

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Шахраї пропонують послуги власних перевізників за гроші, що начебто будуть долучатись до колони. При цьому посилаються, зокрема, і на телеграм канал Андрющенка.

Пряма мова: "Ця інформація є cвідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство. Телефон шахраїв - +30683279596. Ніякої евакуації з Маріуполя на зараз не планується".

Теми: Маріупольокупаціявійна
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