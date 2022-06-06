МЗС Росії висунуло Вашингтону ультиматум і пригрозило наслідками американським журналістам

Акредитовані в Росії співробітники американських ЗМІ відвідали у понеділок МЗС Росії - під час зустрічі їм висунули ультиматум, зажадавши від Вашингтона "змінити ставлення" до російських журналістів у США.

Про зустріч пише російське агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

За словами шеф-кореспондента американської телекомпанії Alhurra TV, його та колег попередили про можливі заходи у відповідь, якщо Вашингтон "не змінить своє ставлення" до російських журналістів, які працюють у США.

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"Нам поки дали три місяці. Якщо ставлення до російських ЗМІ у Вашингтоні не зміниться, то, напевно, буде якась відповідь", - зазначив Ферас Алмардіні.

На зустрічі також були присутні співробітники московських корпунктів Wall Street Journal, CNN, AP, NPR та інших ЗМІ.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова анонсувала, що журналістам на зустрічі буде надано роз'яснення наслідків "ворожої лінії" їхнього уряду.

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