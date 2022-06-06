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"Наче сказилися": росіяни гатять з мінометів по Сумщині

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 16:19
Дмитро Живицький

У понеділок російські війська сильно обстрілюють з мінометів прикордонні райони Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "6 червня після 9 ранку з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, близько 4 ударів по Великописарівській громаді.

Після 14 години росіяни наче сказилися: зі своєї сторони відкрили вогонь з мінометів по території Шалигінської громади. Близько 30 прильотів.

Продовжився мінометний вогонь по території Великописарівської громади, 10 прильотів. А перед тим ворожий БПЛА скинув саморобний вибуховий пристрій".

Деталі: При цьому Живицький відзначив, що "є і гарні новини з ворожої сторони: росіяни продовжують бити самі по своїм територіям, обстріляли н.п. Тьоткіно, постраждали, за їх словами, будинки, залізниця, завод".

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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