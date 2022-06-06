Хто контролюватиме НАБУ: обрано новий склад громадської Ради

Завершено інтернет-голосування за нових членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. У результаті голосування до складу Ради увійшло 15 осіб.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: До складу РГК увійшли кандидати від шести громадських об’єднань: "ГО "Антикорупційна сокира", ГО "Ветеранська Сокира", ГО "СОРОРІТАС", ГО "КСЕНОС", ГО "Українське правниче товариство" та ГО "Агрономічне без корупції. Громадський контроль".

Серед переможців голосування – 4 жінки та 11 чоловіків. Семеро з 15 обраних кандидатів були членами РГК попереднього скликання: Марк Савчук, Віктор Прудковських, Богдан Кузьмич, Анастасія Шуба, Артем Гореславцев, Ігор Симоненко та Владислав Іванченко.

У цьому році участь в голосуванні взяли 13 664 громадяни, які проживають на території України. Нагадуємо, що у 2021 році 14 064 особи проголосували на виборах РГК.

Довідково: Відповідно до Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання — забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.