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Українські захисники відкинули противника на Слов'янському напрямку – Міноборони

Альона Мазуренко Понеділок, 6 червня 2022, 16:55
Українські захисники відкинули противника на Слов'янському напрямку – Міноборони

Українські захисники відбили атаку російських загарбників на Слов'янському напрямку. 

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова: "Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.

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За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки".

Деталі: За словами речника Міноборони, після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, але ЗСУ відбили атаку ворога.

Крім того, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотник окупантів.

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Теми: МіноборонивійнаСлов'янськокупація
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