Українські захисники відкинули противника на Слов'янському напрямку – Міноборони

Українські захисники відбили атаку російських загарбників на Слов'янському напрямку.

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова: "Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки".

Деталі: За словами речника Міноборони, після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, але ЗСУ відбили атаку ворога.

Крім того, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотник окупантів.