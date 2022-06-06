Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські захисники відкинули противника на Слов'янському напрямку – Міноборони

Мазуренко Альона Понеділок, 6 червня 2022, 16:55

Українські захисники відбили атаку російських загарбників на Слов'янському напрямку. 

Джерело: брифінг речника Міноборони Олександра Мотузяника

Пряма мова: "Збройні Сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника.

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки".

Деталі: За словами речника Міноборони, після перегрупування росіяни наступали у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного, але ЗСУ відбили атаку ворога.

Крім того, сили протиповітряної оборони ЗСУ збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотник окупантів.

Теми: МіноборонивійнаСлов'янськокупація
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
Міноборони
Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна
Міністерство оборони України очікує, що Росія посилить повітряні атаки 
Армія РФ зачищає Україну, бо бачить її як плацдарм для наступу на Європу - заступниця міністра
Останні новини
01:32
Південь: ЗСУ знищили 26 загарбників, гаубицю, танк та іншу ворожу техніку
00:50
Путін шантажує світ продовольчою кризою – Блінкен
00:01
Герої не здають позиції в Сєвєродонецьку, Донбас стоїть міцно – президент
23:55
Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання
23:35
За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
22:47
Економічні новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону
22:47
оновленоУкраїна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
22:24
тестЩо ви знаєте про видатних журналістів та про цікаві кейси з їхнього професійного життя
Усі новини...