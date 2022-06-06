Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Чорному морі готові до атак 2 ракетних кораблі і підводний човен РФ – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 17:49
РАКЕТА "КАЛІБР", MILITARYARMS.RU

У Чорному морі в готовності до атак перебувають два ворожих ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

В готовності до атак – 2 ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр"".

Деталі: Командування зазначає, що на півдні обстановка залишається стабільно напруженою.

"Ворог продовжує ведення бойових дій на лінії зіткнення наявними силами, підтягуючи додаткове озброєння. Бої тривають на кордоні Миколаївської та Херсонської областей та у Бериславському районі Херсонщини. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Гостра ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зоні окупації росіяни намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та колабораційної місцевої влади.

ВІДЕО ДНЯ

Також, остерігаючись підходів українських сил з моря, ворог мінує узбережжя.

Теми: Чорне моревійна
Головне сьогодні

Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN

ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь – ISW

За вечір ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Усі новини...
Чорне море
Росія змінила тактику атак з моря – ВМС України
Ризик висадки російського десанту в Одесі є постійно – речник ОВА
Росія вивела п’ять великих десантних кораблів у Чорне море
Останні новини
07:32
Президент Литви: зерно з України не може йти через Білорусь
07:26
Українська авіація завдала ударів на Херсонщині й Миколаївщині – зведення Генштабу
07:20
Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання "Контактної групи з питань оборони України"
06:28
Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN
05:45
США оголосили надзвичайну ситуацію через дефіцит електрики
04:41
УЗ призначила евакуаційний потяг на 7 червня
03:45
ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь – ISW
02:51
США посилюватимуть позиції України у протистоянні Росії – Білий дім
02:17
За вечір ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині
01:51
Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік
Усі новини...