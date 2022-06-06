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У Чорному морі готові до атак 2 ракетних кораблі і підводний човен РФ – ОК "Південь"

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 17:49
У Чорному морі готові до атак 2 ракетних кораблі і підводний човен РФ – ОК Південь
РАКЕТА "КАЛІБР", MILITARYARMS.RU

У Чорному морі в готовності до атак перебувають два ворожих ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр".

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Корабельне угруповання ворожих сил продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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В готовності до атак – 2 ракетних кораблі та підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами "Калібр"".

Деталі: Командування зазначає, що на півдні обстановка залишається стабільно напруженою.

"Ворог продовжує ведення бойових дій на лінії зіткнення наявними силами, підтягуючи додаткове озброєння. Бої тривають на кордоні Миколаївської та Херсонської областей та у Бериславському районі Херсонщини. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Гостра ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в зоні окупації росіяни намагаються запровадити рублі, а також тиснуть на аграріїв, щоб вони продовжували агробізнес, але врожай планують відбирати силою для потреб своїх підрозділів та колабораційної місцевої влади.

Також, остерігаючись підходів українських сил з моря, ворог мінує узбережжя.

Теми: Чорне моревійна
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