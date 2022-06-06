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Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 18:02

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова голови угорського парламенту Ласло Кевера, який днями заявив про "психічні проблеми" Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто написав у Facebook.

"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців", – зазначив він.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

В Офісі президента відреагували на образи Кевера приказками і згадали про Корюківську трагедію.

Міністерство закордонних справ України заявило, що очікує на оприлюднення Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук також розкритикував заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера і загалом позицію Будапешта щодо України.

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Теми: УгорщинаЗеленський
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