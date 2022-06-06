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Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 18:02

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав слова голови угорського парламенту Ласло Кевера, який днями заявив про "психічні проблеми" Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сійярто написав у Facebook.

"Тоді як десятки тисяч людей останні місяці працювали в Угорщині, щоб допомогти постраждалій від війни Україні та українцям, українські політики постійного говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокуючи нас, брешучи і намагаючись нас очорнити. Вони ані разу не сказали й слова подяки. З огляду на це все, Ласло Кевер має повну рацію, навіть якщо це обурює українців", – зазначив він.

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Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

В Офісі президента відреагували на образи Кевера приказками і згадали про Корюківську трагедію.

Міністерство закордонних справ України заявило, що очікує на оприлюднення Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

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Голова Верховної ради Руслан Стефанчук також розкритикував заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера і загалом позицію Будапешта щодо України.

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Теми: УгорщинаЗеленський
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