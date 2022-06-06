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Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Альона Мазуренко Понеділок, 6 червня 2022, 18:39
Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до миру, але з вигодою для РФ
фото ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що західні політики, медіа починають штовхати Україну до завершення війни із не вигідним для України результатом, але Зеленський запевнив, що подібних переговорів ні з ким не веде.

Джерело: Зеленський на зустрічі із журналістами 6 червня

Пряма мова: "Жодних переговорів про якісь плани (про мирний план – ред.) у мене немає, такі переговори на сьогодні на рівні нуля знаходяться.

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Всім дуже хочеться максимально нас трішечки штовхати до якогось результату, точно не бажаного для нас, бо нас не запитували поки що, а вигідного для тих чи інших сторін, які мають свої інтереси. Знову ж таки, різні: як фінансові, так і політичні.

Втомленість наростає, люди хочуть якогось результату для себе, а нам із вами потрібен результат – для нас.

Так ось, структури щодо вирішення питання цієї війни з результатом позитивним для нас я з ними не обговорював".

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Деталі: При цьому Зеленський вважає, що Україна має працювати "з усіма європейськими державами, світовими державами".

Чому це важливо: Деякі західні видання та колишні чиновники починають публічно заявляти про те, що Україна має відмовитись від частини власних територій, щоб "умиротворити" лідера РФ Володимира Путіна. 

Вони обгрунтовують це "ще більшими жертвами" чи кризою та загостренням у всьому світі. Також звучать наративи про ядерну війну чи третю світову війну.

Українське суспільство та влада подібні поради сприймає критично та на поступки ворогу не погоджується. 

Нагадаємо: 

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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