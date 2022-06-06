На заході України створили спецтабір для російських полонених – Малюська

Українська сторона організувала в одній із західних областей спеціальний табір для утримання російських військовополонених, які не підлягають обміну найближчим часом.

Джерело: міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де утримуються ті військовополонені, відносно яких немає найближчих очікувань щодо обміну".

Деталі: Військовополонені, які недавно потрапили в полон або які можуть бути обміняні найближчим часом, розподілені по установах Міністерства юстиції по всій території країни, уточнив він.

Щодо умов утримання російських військовополонених, вони відповідають нормам Женевської конвенції, запевнив міністр.

"Це рівень трохи кращий, ніж утримання ув'язненого або засудженого: трохи краще харчування, трохи кращі засоби гігієни, повний доступ до Червоного Хреста", – розповів він.