У Британії почалося голосування за відставку Джонсона

Депутати Консервативної партії почали таємне голосування, яке визначить, чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Британії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Голосування відбувається в одній з кімнат комітетів і триватиме наступні дві години. Результати будуть відомі за годину після завершення голосування - о 21 годині (23:00 за київським часом).

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Щоб зберегти посаду, Джонсон має здобути підтримку щонайменш 180 консерваторів (якщо проголосують усі).

За підрахунком BBC, публічно про готовність підтримати Джонсона заявили 131 консерватор.

Голосування проводиться з низкою запобіжників для підтримання таємності. Серед іншого, парламентарі заходитимуть у кімнату до голосування через одні двері, а виходитимуть. Перед голосуванням вони здаватимуть мобільні телефони, щоб не повторити ситуацій, як під час голосування за відставку Терези Мей - коли дехто зафіксував свій голос на фото, на пам’ять або для доказів. Підрахунок голосів здійснюється у тій самій кімнаті.

Нагадаємо, проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate - членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

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Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду.

Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовляється йти з посади.

Детальніше про скандал Partygate читайте у статті Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка.