Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Британії почалося голосування за відставку Джонсона

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 20:41

Депутати Консервативної партії почали таємне голосування, яке визначить, чи залишиться Борис Джонсон прем'єр-міністром Британії. 

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда"

Голосування відбувається в одній з кімнат комітетів і триватиме наступні дві години. Результати будуть відомі за годину після завершення голосування - о 21 годині  (23:00 за київським часом).

Щоб зберегти посаду, Джонсон має здобути підтримку щонайменш 180 консерваторів (якщо проголосують усі). 

За підрахунком BBC, публічно про готовність підтримати Джонсона заявили 131 консерватор. 

Голосування проводиться з низкою запобіжників для підтримання таємності. Серед іншого, парламентарі заходитимуть у кімнату до голосування через одні двері, а виходитимуть. Перед голосуванням вони здаватимуть мобільні телефони, щоб не повторити ситуацій, як під час голосування за відставку Терези Мей - коли дехто зафіксував свій голос на фото, на пам’ять або для доказів. Підрахунок голосів здійснюється у тій самій кімнаті. 

Нагадаємо, проблеми у Джонсона виникли через скандал Partygate - членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок із алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні. 

Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, що раніше він спростовував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовляється йти з посади. 

Детальніше про скандал Partygate читайте у статті Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка.

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіявідставка
Головне сьогодні

Невзоров ще не отримав громадянство України – Данілов

Українська авіація завдала ударів на Херсонщині й Миколаївщині – зведення Генштабу

Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN

За вечір ворог завдав близько 40 ударів по Сумщині

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон підтвердив Зеленському, що надасть посилену допомогу Україні
У Британії голосуватимуть за відставку Джонсона – ЗМІ
Зеленський обговорив з Джонсоном гарантії безпеки і посилення оборонної підтримки 
Останні новини
10:22
Ударна авіація відпрацювала по наземних цілях, ППО знищила 2 безпілотники РФ
10:22
Deutsche Bank вивіз сотні IT-фахівців із Росії до Німеччини – FT
10:06
Глава МЗС Латвії: Не варто надто хвилюватись через емоційне благополуччя агресора
09:59
Щонайменше 263 дитини загинули внаслідок війни Росії проти України
09:57
IKEA виходить із банківського бізнесу в Росії – ЗМІ
09:46
Качинський незабаром залишить пост віцепрем’єра Польщі
09:44
Окупанти вдарили по Баштанці на Миколаївщині: 2 людини загинуло
09:20
Доба в областях: окупанти обстрілювали схід і південь України, бої на Луганщині, є загиблі
09:11
Японія додала до санкційного списку два великі російські банки і один білоруський
08:58
Невзоров ще не отримав громадянство України – Данілов
Усі новини...