У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер
Понеділок, 6 червня 2022, 21:01
У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти покинули майже всі блок-пости, бо бояться наступу українських захисників.
Джерело: мер міста Іван Федоров у Facebook
Дослівно: "Окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.
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Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет".
Деталі: Федоров додав, що у найближчі місяці Мелітополь деокупують.
За його словами, пріоритет державної політики наразі - деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області.
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