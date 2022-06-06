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У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Альона Мазуренко Понеділок, 6 червня 2022, 21:01
У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK

У Мелітопольському районі Запорізької області російські окупанти покинули майже всі блок-пости, бо бояться наступу українських захисників. 

Джерело: мер міста Іван Федоров у Facebook

Дослівно: "Окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району. Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.

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Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв‘язок та Інтернет".

Деталі: Федоров додав, що у найближчі місяці Мелітополь деокупують.

За його словами, пріоритет державної політики наразі - деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області.

ВІДЕО ДНЯ

5 червня до Запоріжжя із офіційним візитом приїхав президент України Володимир Зеленский.

Нагадаємо: 

  • Окупанти відключили зв'язок на захопленій частині Херсонської та Запорізької областей. Купити російську сім-карту можна лише за паспортом.

Теми: МелітопольокупаціявійнаЗапорізька область
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