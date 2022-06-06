Протягом години росіяни тричі обстріляли Сумщину і Чернігівщину
Понеділок, 6 червня 2022, 21:18
Протягом години російські війська тричі обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "З боку російського села Чорноземний Городок ворог обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини мінами калібру 120 мм.
Два обстріли рашисти вели по Сумщині. 6 мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.
Ще 17 мін були випущені по прикордонній території Сумського району".
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