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Протягом години росіяни тричі обстріляли Сумщину і Чернігівщину

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 21:18
Протягом години росіяни тричі обстріляли Сумщину і Чернігівщину
наслідки обстрілу, фото Держприкордонслужби

Протягом години російські війська тричі обстріляли прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "З боку російського села Чорноземний Городок ворог обстріляв ділянку біля кордону у Городнянському районі Чернігівщини мінами калібру 120 мм.

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Два обстріли рашисти вели по Сумщині. 6 мін ворог випустив по прикордонню Охтирського району, також на цій ділянці російський дрон скидав вибухові пристрої.

Ще 17 мін були випущені по прикордонній території Сумського району".

Теми: Сумська областьЧерновецькийРосіявійна
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