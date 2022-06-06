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Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 23:55
Зеленський: кандидатство для України визначить майбутнє ЄС як сильного об’єднання
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення ЄС щодо статусу кандидата в члени для України визначить майбутнє союзу як сильного об’єднання.  

Джерело: звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що у понеділок обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою статус кандидата у члени ЄС для України.

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Пряма мова: "Це ключове політичне питання саме зараз. Очікуємо вже найближчими тижнями рішення ЄС щодо нашої заявки на кандидатство. Я вважаю, що це буде рішення не тільки про Україну, але й про весь європейський проєкт – про те, чи є у нього майбутнє як дійсно сильного об’єднання".

Більше деталей: Президент також розповів, що обговорив із Дудою оборонну підтримку України.

Що передувало: Лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

ВІДЕО ДНЯ

Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

Теми: ЗеленськийЄСДуда
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