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Путін шантажує світ продовольчою кризою – Блінкен

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 00:50
Блінкен, фото: Getty Images

Росія блокує експортне українське зерно з метою шантажувати світ загостренням продовольчої кризи.

Джерело: Держсекретар Штатів Ентоні Блінкен під час виступу на круглому столі у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Президент Путін заблокував відправки продовольства та агресивно використовує свою пропагандистську машину, щоби відмежуватися від відповідальності або викривити її, бо сподівається, що світ поступиться йому та скасує санкції. Іншими словами, це просто шантаж".

Деталі: Глава Держдепартаменту США також заявив, що Росія "обкрадає українських експортерів зерна" для того, щоби самій продати збіжжя й отримати з цього вигоду.

У цьому зв’язку Блінкен наголосив, що Росія сприяє серйозно погіршує ситуацію з голодом за межами українських кордонів, зокрема в країнах Африки, навіть якщо вони знаходяться далеко від війни.

Держсекретар США закликав увесь світ "терміново і разом дати відповідь на цю надзвичайну ситуацію".

Теми: СШАРосіяекономіка
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