Південь: ЗСУ знищили 26 загарбників, гаубицю, танк та іншу ворожу техніку

За добу 6 червня на захисті південних рубежів українські військові знищили 26 загарбників і 10 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

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Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині".

Деталі: Під час виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 загарбників та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких – танк і ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі та гаубиця.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель.