Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Південь: ЗСУ знищили 26 загарбників, гаубицю, танк та іншу ворожу техніку

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 01:32
Південь: ЗСУ знищили 26 загарбників, гаубицю, танк та іншу ворожу техніку
українські військові, фото: ОК Південь

За добу 6 червня на захисті південних рубежів українські військові знищили 26 загарбників і 10 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки.

Реклама:

Тим часом ворог відчув на собі 2 гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також 2 авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині".

Деталі: Під час виконання вогневих завдань ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 загарбників та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких – танк і ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі та гаубиця.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: