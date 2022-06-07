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Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 01:51
Вучич: санкції ЄС проти російської нафти коштують Сербії 600 млн доларів на рік
Вучич, фото: twitter ЄП

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що через часткове нафтове ембарго, запроваджене Європейським Союзом щодо Росії, країна втрачатиме щороку 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

"600 мільйонів доларів були взяті безпосередньо з кишень громадян Сербії через санкції на рік, і люди повинні про це знати", – заявив Вучич.

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Сербський президент пояснив, що через ембарго Сербія буде змушена відмовитися від російської нафти, яку раніше транспортували морем і через Хорватію. При цьому альтернатива – нафта з Іраку – на 31 долар за барель дорожча.

Крім того, стверджує Вучич, Сербія буде змушена інвестувати додаткові гроші для закупівлі газу. Для цього в п’ятницю до Белграда прибудуть канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто для підписання відповідної угоди.

"Ми негайно, не пізніше 1 липня, збираємося закупити в Угорщини 500 мільйонів кубометрів газу", – зазначив президент Сербії.

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Він зазначив, що разом із запасами газу, які має Сербія, це забезпечить постачання блакитного палива на понад 100 днів, або всю зиму.

Міністерство гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії раніше заявило, що нафтова промисловість Сербії незабаром втратить можливість постачати російську нафту через Адріатичний нафтопровод (JANAF) у зв'язку із санкціями ЄС.

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що завдяки новому пакету санкцій Євросоюз посилює обмеження на здатність Кремля фінансувати війну. 

Він зазначив, що Євросоюз забороняє імпорт російської нафти в ЄС, відключає більше ключових російських банків від SWIFT, а також накладає санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняє більше поширювачів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна.

Теми: СербіяЄСсанкції
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