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ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 03:45
ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь – ISW
фото: зображення Бориса Гроха

Військово-морські сили України заявили, що відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Щодо контролю у Сєвєродонецьку в аналітиків нема одностайної оцінки, проте вони сходяться на думці про запеклі бої в місті.

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ISW із посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб зменшити тиск Росії на південні порти України.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька станом на 6 червня, хоча точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється.
  • Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних досягнень.
  • Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута.
  • Обмежені та локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.
  • Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

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Теми: війнаЧорне мореЧФ Росії
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