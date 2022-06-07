Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь – ISW

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 03:45
фото: зображення Бориса Гроха

Військово-морські сили України заявили, що відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Щодо контролю у Сєвєродонецьку в аналітиків нема одностайної оцінки, проте вони сходяться на думці про запеклі бої в місті.

ISW із посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб зменшити тиск Росії на південні порти України.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька станом на 6 червня, хоча точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється.
  • Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних досягнень.
  • Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута.
  • Обмежені та локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова.
  • Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

Теми: війнаЧорне мореЧФ Росії
Головне сьогодні

"Війну і мир" вивчати не будуть: МОН оновить шкільні програми з кількох предметів

Церковна анексія: синод РПЦ підпорядкував єпархії у Криму Кирилу

фотоСБУ затримала ексбойовика, який намагався влаштуватися в десант ЗСУ

Російські війська переміщуються з Запорізької області у бік Херсона – ОВА

фотоЖителі Київщини підірвались на міні в лісі, куди поїхали по дрова

відеоОкупанти "деукраїнізують" стелу з написом Маріуполь

Усі новини...
На заході України створили спецтабір для російських полонених – Малюська
Україна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
Зеленський про Сєвєродонецьк: Якщо відійти, буде дуже дорого повертатись
У Сєвєродонецьку триває артилерійська дуель – ВЦА
Останні новини
16:21
фотоКиянин на замовлення РФ створив в Україні 20 інтернет-ЗМІ – СБУ
16:18
фотоУ Києві затримали шахрая, який видурював у волонтерів гроші на пальне
16:11
Лавров буде говорити в Туреччині про відновлення переговорів з Україною
16:07
Окупанти у Маріуполі використовують дітей для пропаганди – радник мера
15:57
НВО анонсувала документальний фільм про аварію на ЧАЕС
15:44
Окупанти тримають в катівнях Херсонщини 600 людей: тортури і нелюдські умови
15:38
Депутата Одеської облради піймали "на гарячому" - НАБУ
15:20
Росіяни телефонують родичам військових, які вийшли з "Азовсталі": погрожують зґвалтуванням і смертю
15:17
У Лондоні проводять слідчі дії через підозрілий пакет біля парламенту
15:14
У повідомленні про санкції ЄС зникла згадка про заборону хмарних сервісів для Росії
Усі новини...