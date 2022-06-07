ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь – ISW

Військово-морські сили України заявили, що відтіснили флот Росії на 100 км від українських узбережь.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Щодо контролю у Сєвєродонецьку в аналітиків нема одностайної оцінки, проте вони сходяться на думці про запеклі бої в місті.

ISW із посиланням на ВМС України повідомляє, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб зменшити тиск Росії на південні порти України.

Ключові висновки експертів ISW: