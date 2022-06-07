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США оголосили надзвичайну ситуацію через дефіцит електрики

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 05:45
фото: getty images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав розпорядження про запровадження надзвичайного режиму через кризу у сфері електропостачання.

Джерело: декларація, оприлюднена сайтом Білого дому

Деталі: У документі, зокрема, йдеться про те, що "потрібні негайні дії, щоб забезпечити доступ Сполучених Штатів до достатньої кількості сонячних модулів" і задовольнити потреби в електроенергії.

Відповідно до документу Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері постачання "електроенергії для задоволення очікуваного попиту споживачів".

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Теми: СШАелектроенергія
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