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Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 06:28
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден 24 лютого дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну через скептичне сприйняття заяв американських посадовців про плани РФ.

Джерело: директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, цитує CNN

Пряма мова: "Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.) було багато скептицизму".

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: "Вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливого російського вторгнення".

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Теми: СШАБайденрозвідкаРосія
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