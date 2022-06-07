Напередодні вторгнення Росії в Україну Байден розсекретив дані розвідки – CNN

Президент США Джо Байден 24 лютого дав розпорядження розсекретити розвідувальні дані напередодні вторгнення Росії в Україну через скептичне сприйняття заяв американських посадовців про плани РФ.

Джерело: директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс, цитує CNN

Пряма мова: "Коли ми пояснили нашим політикам, а наші політики звернулися до своїх співрозмовників, вони виявили, що з цього приводу (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ред.) було багато скептицизму".

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: "Вам потрібно вийти і розповісти якомога більше, і переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову сконтактувати і, можливо, мати більш продуктивні розмови про те, як готуватися до, по суті, можливого російського вторгнення".