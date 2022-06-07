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Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання "Контактної групи з питань оборони України"

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 07:20
Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України
ФОТО GETTY IMAGES

У Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" на чолі з головою Пентагону США Ллойдом Остіном.

Джерело: Пентагон

Дослівно: "Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та керівників оборони з усього світу для обговорення нинішньої кризи в Україні".

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Деталі: Засідання розпочнеться о 15:00 (за центральноєвропейським часом) із вступного слова Остіна.

О 18:45 відбудеться пресконференція з головою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Теми: СШАУкраїнавійна
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