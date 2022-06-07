Ворог з "Ураганів" обстріляв Криворізький район
Вівторок, 7 червня 2022, 07:50
Криворізький район Дніпропетровської області росіяни обстріляли вночі з "Ураганів", є поранений чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Криворізький район знову під обстрілами.
Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді".
Деталі: Резніченко уточнив, що у Великій Костромці поранений 46-річний чоловік, його госпіталізували.
У селі пошкоджені будинки.