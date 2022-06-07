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Ворог з "Ураганів" обстріляв Криворізький район

Ольга Глущенко Вівторок, 7 червня 2022, 07:50
Зеленодольська громада після обстрілів

Криворізький район Дніпропетровської області росіяни обстріляли вночі з "Ураганів", є поранений чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Криворізький район знову під обстрілами.

Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді".

Деталі: Резніченко уточнив, що у Великій Костромці поранений 46-річний чоловік, його госпіталізували.

У селі пошкоджені будинки.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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