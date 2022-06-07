Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії до 80 тисяч – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу Збройних сил України, Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі: з 45 тисяч до 80 тисяч.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ на 7 червня

Дослівно: "У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні".

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Деталі: Генштаб ЗСУ також зазначає, що для України зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі по Волинському та Поліському напрямках.

Довідка: Регулярна армія Білорусі нараховує загалом 45 тисяч військовослужбовців. У рейтингу збройних сил 142 армій світу від Global Firepower за 2022 рік вона перебуває на 52 місці.