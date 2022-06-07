Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії до 80 тисяч – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаВівторок, 7 червня 2022, 07:52

За даними Генштабу Збройних сил України, Білорусь планує збільшити чисельність своєї армії ледь не вдвічі: з 45 тисяч до 80 тисяч. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ на 7 червня 

Дослівно: "У рамках створення південного оперативного командування передбачається збільшення чисельності збройних сил Республіки Білорусь до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планується здійснити за рахунок технічних засобів, що перебувають на зберіганні".

Реклама:

Деталі: Генштаб ЗСУ також зазначає, що для України зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів із території Білорусі по Волинському та Поліському напрямках.

Довідка: Регулярна армія Білорусі нараховує загалом 45 тисяч військовослужбовців. У рейтингу збройних сил 142 армій світу від Global Firepower за 2022 рік вона перебуває на 52 місці.

Теми: Білорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: