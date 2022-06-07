Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вдарили по Баштанці на Миколаївщині: 2 людини загинуло

"Українська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 09:44

В ніч на 7 червня російські війська відкрили вогонь по Баштанській громаді Миколаївської області, внаслідок чого загинули дві людини і ще одна отримала поранення.

Джерело: Миколаївська облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинуло дві людини, одна – поранена. Пошкоджені адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа".

Реклама:

Передісторія:

  • Вранці 6 та 7 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Обстрілів зазнали також Інгульська, Широківська громади. Крім того окупанти били по населених пунктах Білозірка і Засілля Первомайської громади.

Теми: Миколаївська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: