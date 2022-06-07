Окупанти вдарили по Баштанці на Миколаївщині: 2 людини загинуло

В ніч на 7 червня російські війська відкрили вогонь по Баштанській громаді Миколаївської області, внаслідок чого загинули дві людини і ще одна отримала поранення.

Джерело: Миколаївська облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинуло дві людини, одна – поранена. Пошкоджені адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа".

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