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Окупанти вдарили по Баштанці на Миколаївщині: 2 людини загинуло

"Українська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 09:44

В ніч на 7 червня російські війська відкрили вогонь по Баштанській громаді Миколаївської області, внаслідок чого загинули дві людини і ще одна отримала поранення.

Джерело: Миколаївська облдержадміністрація у Facebook

Дослівно: "Вночі, о 01:14 7 червня, ворожих обстрілів зазнала Баштанська громада. Внаслідок чого загинуло дві людини, одна – поранена. Пошкоджені адмінбудівля РВА та районної ради, міської ради, стадіон та спортивна школа".

Передісторія:

  • Вранці 6 та 7 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Обстрілів зазнали також Інгульська, Широківська громади. Крім того окупанти били по населених пунктах Білозірка і Засілля Первомайської громади.

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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