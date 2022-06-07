Ударна авіація відпрацювала по наземних цілях, ППО знищила 2 безпілотники РФ

Минулої доби ударна авіація відпрацювала по наземних цілях, а протиповітряна оборона знищила два БПЛА "Орлан-10".

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що 6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.

Було знищено бойові броньовані машини, до двадцяти осіб живої сили противника, уражено логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили два безпілотники "Орлан-10".