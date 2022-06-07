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Ударна авіація відпрацювала по наземних цілях, ППО знищила 2 безпілотники РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 10:22
Ударна авіація відпрацювала по наземних цілях, ППО знищила 2 безпілотники РФ

Минулої доби ударна авіація відпрацювала по наземних цілях, а протиповітряна оборона знищила два БПЛА "Орлан-10".

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що 6 червня група штурмовиків та бомбардувальників Повітряних сил під прикриттям винищувачів завдала вогневих ударів по окупаційних військах на кількох напрямках.

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Було знищено бойові броньовані машини, до двадцяти осіб живої сили противника, уражено логістичні центри та склади із пально-мастильними матеріалами.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили два безпілотники "Орлан-10".

Теми: війна
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