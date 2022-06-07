Окупанти "деукраїнізують" стелу з написом Маріуполь
Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою на в'їзді в місто, знести цей напис і встановити російськомовний.
Джерело: Маріупольська міська рада
Деталі: Міськрада Маріуполя показала відео, на якому окупанти говорять про початок демонтажу напису.
"Буде виправлено на нормальну російську назву російського міста", – сказав чоловік російською мовою.
Українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", нинішній напис пофарбований у кольори прапора України.
Міськрада зазначає, що доки окупани займаються "деукраїнізацією" стели, люди в Маріуполі голодують, у міста досі немає води, світла та газу.
"Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії. "Рускій мір" він такий", – підсумовує законна влада Маріуполя.
Нагадаємо: Маріуполь із 1 березня перебував в облозіі російської армії, а з 20 травня опинився в цілковитій окупації.