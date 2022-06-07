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Окупанти "деукраїнізують" стелу з написом Маріуполь

Олена РощінаВівторок, 7 червня 2022, 10:49
Окупанти деукраїнізують стелу з написом Маріуполь
Маріуполь, скриншот

Росіяни хочуть демонтувати напис назви Маріуполь українською мовою на в'їзді в місто, знести цей напис і встановити російськомовний.  

Джерело: Маріупольська міська рада

Деталі: Міськрада Маріуполя показала відео, на якому окупанти говорять про початок демонтажу напису. 

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"Буде виправлено на нормальну російську назву російського міста", – сказав чоловік російською мовою.  

Українське й російське написання назви міста відрізняється літерою "і", нинішній напис пофарбований у кольори прапора України. 

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Міськрада зазначає, що доки окупани займаються "деукраїнізацією" стели, люди в Маріуполі голодують, у міста досі немає води, світла та газу. 

"Місто вщент зруйноване та вже на межі епідемії. "Рускій мір" він такий", – підсумовує законна влада Маріуполя. 

Нагадаємо: Маріуполь із 1 березня перебував в облозіі російської армії, а з 20 травня опинився в цілковитій окупації.

Теми: МаріупольокупаціяРосія
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