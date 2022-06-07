Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Гельсінкі книжковий магазин, дистриб'ютор російської літератури, продає антиукраїнську пропаганду

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 11:38

У Гельсінкі книжковий магазин "Русланія", який є великим дистриб'ютором російської літератури, фільмів та періодичних видань, виставив на продаж книжки із антиукраїнською пропагандою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Yle.

На сайті магазину представлено літературу, яка виправдовує військові дії Росії в Україні та заперечує можливість існування незалежної української держави. 

Реклама:

З-поміж інших продається, наприклад, книга "Експеримент "Україна" Непорозуміння довжиною у сторіччя". В ній, а також в кількох подібних книжках, українців звинувачують у нацизмі, закликають до "денацифікації" України та відправлення українського населення до таборів.

Директор "Русланії" Андреас Агопов заявив, що такі видання "переважно купують професіонали, які за родом діяльності намагаються дізнатися, що пишуть люди з протилежних військових таборів".

"Наша ідея полягає в тому, що література, підручники, інші книги та періодика мають залишатися доступними без цензури. Таким чином будь-хто, хто хоче розширити власний погляд, може це зробити. "Русланія" залишається поза політикою. Ми розповсюджуємо книги з протилежними поглядами та позиціями", - заявив Агопов.

ВІДЕО ДНЯ

На питання, чи вживатиме "Русланія" якісь дії щодо літератури, що містить риторику ненависті, Агопов відповів, що "ми не є виконавчим орган цензури", та що у Фінляндії книги визнаються екстремістськими та вилучаються з продажу лише за рішенням суду.

Від "Русланії" раніше вже вимагали зняти з продажу частину асортименту. За словами Агопова, з початку війни в Україні до магазину надійшло близько десяти запитів із вимогами прибрати з каталогу ті чи інші видання.

"Якби ми прибирали з полиць усі книжки, які когось не влаштовують, нам довелося б відмовитися від продажу більшості видань", - заявив директор "Русланії".

За інформацією Yle, з подібними зверненнями магазин стикався і раніше. 

Зокрема, у 2014 роцi після анексії Криму деякі користувачі в соцмережах скаржилися на те, що в "Русланії" продаються книжки, які виправдовують російську політику.

Теми: пропагандакультураЄвро-2012
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
пропаганда
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Президент Фінляндії заявив про посилення пропаганди РФ проти його країни
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: