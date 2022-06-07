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У Гельсінкі книжковий магазин, дистриб'ютор російської літератури, продає антиукраїнську пропаганду

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 11:38

У Гельсінкі книжковий магазин "Русланія", який є великим дистриб'ютором російської літератури, фільмів та періодичних видань, виставив на продаж книжки із антиукраїнською пропагандою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Yle.

На сайті магазину представлено літературу, яка виправдовує військові дії Росії в Україні та заперечує можливість існування незалежної української держави. 

З-поміж інших продається, наприклад, книга "Експеримент "Україна" Непорозуміння довжиною у сторіччя". В ній, а також в кількох подібних книжках, українців звинувачують у нацизмі, закликають до "денацифікації" України та відправлення українського населення до таборів.

Директор "Русланії" Андреас Агопов заявив, що такі видання "переважно купують професіонали, які за родом діяльності намагаються дізнатися, що пишуть люди з протилежних військових таборів".

"Наша ідея полягає в тому, що література, підручники, інші книги та періодика мають залишатися доступними без цензури. Таким чином будь-хто, хто хоче розширити власний погляд, може це зробити. "Русланія" залишається поза політикою. Ми розповсюджуємо книги з протилежними поглядами та позиціями", - заявив Агопов.

На питання, чи вживатиме "Русланія" якісь дії щодо літератури, що містить риторику ненависті, Агопов відповів, що "ми не є виконавчим орган цензури", та що у Фінляндії книги визнаються екстремістськими та вилучаються з продажу лише за рішенням суду.

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Від "Русланії" раніше вже вимагали зняти з продажу частину асортименту. За словами Агопова, з початку війни в Україні до магазину надійшло близько десяти запитів із вимогами прибрати з каталогу ті чи інші видання.

"Якби ми прибирали з полиць усі книжки, які когось не влаштовують, нам довелося б відмовитися від продажу більшості видань", - заявив директор "Русланії".

За інформацією Yle, з подібними зверненнями магазин стикався і раніше. 

Зокрема, у 2014 роцi після анексії Криму деякі користувачі в соцмережах скаржилися на те, що в "Русланії" продаються книжки, які виправдовують російську політику.

Теми: пропагандакультураЄвро-2012
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