Російські війська переміщуються з Запорізької області у бік Херсона – ОВА

Російські війська, імовірно, відходять із Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області через ротацію.

Джерело: голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух в ефірі телемарафону, ЗОВА

Деталі: Олександр Старух розповів, що окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Очільник ЗОВА зазначив, що такі дії можуть бути ротацією.

Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона.

Водночас, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає Збройним силам України давати відсіч окупантам. На підступах до Запоріжжя створено багато фортифікаційних споруд.