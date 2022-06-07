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Російські війська переміщуються з Запорізької області у бік Херсона – ОВА

Олена РощінаВівторок, 7 червня 2022, 12:13

Російські війська, імовірно, відходять із Мелітопольського та частини Василівського району Запорізької області через ротацію.

Джерело: голова Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух в ефірі телемарафону, ЗОВА

Деталі: Олександр Старух розповів, що окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району. Очільник ЗОВА зазначив, що такі дії можуть бути ротацією.

Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона. 

Водночас, у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає Збройним силам України давати відсіч окупантам. На підступах до Запоріжжя створено багато фортифікаційних споруд. 

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Теми: Запорізька областьХерсонська областьвійнаРосія
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