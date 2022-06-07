Росіяни обстріляли дитсадок у Степногірську і поранили людину – Запорізька ОВА

Російські військові обстріляли Степногірськ у Василівському районі Запорізької області., влучили і в дитячий садочок, поранили людину.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "Ворог обстріляв дитячий садочок в смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області. Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Осколками вибило близько ста вікон".

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Деталі: Загалом 6 червня з 18:00 до 19:00 у Степногірськ влучило 8 снарядів російської армії. Руйнувань зазнав житловий фонд третього мікрорайону міста. Одна людина поранена, постраждалого ушпиталено.

За даними ЗОВА, ворог майже щодня обстрілює селище міського типу Степногірськ.

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Із початку березня в смт відсутнє централізоване водозабезпечення. Свердловини розташовані за 15 км від селища, на тимчасово окупованій території. Через постійні обстріли в селищі бувають перебої з електропостачанням.

До війни в Степногірську мешкало понад 5000 людей, зараз вдвоє менше.