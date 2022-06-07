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У Росії заявили, що відкрили сухопутне сполучення з окупованим Кримом

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 13:33
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шойгу: "Відкрито автомобільне сполучення з території Росії материковою частиною в Крим".

Деталі: Він також додав, що окупанти "створили необхідні умови" для відновлення залізничного руху між Росією, окупованим "Донбасом, Україною та Кримом на 6 ділянках".

Передісторія:

  • Росія напала на Україну 24 лютого.
  • Станом на початок червня окупанти захопили більшу частину Луганської та Херсонської областей, частково Донецьку, Запорізьку та Харківську області України.   

Теми: РосіяУкраїнаокупаціяКрим
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