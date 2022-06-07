У Росії заявили, що відкрили сухопутне сполучення з окупованим Кримом
Вівторок, 7 червня 2022, 13:33
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські загарбники відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово окуповані південні області України.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Шойгу: "Відкрито автомобільне сполучення з території Росії материковою частиною в Крим".
Деталі: Він також додав, що окупанти "створили необхідні умови" для відновлення залізничного руху між Росією, окупованим "Донбасом, Україною та Кримом на 6 ділянках".
Передісторія:
- Росія напала на Україну 24 лютого.
- Станом на початок червня окупанти захопили більшу частину Луганської та Херсонської областей, частково Донецьку, Запорізьку та Харківську області України.