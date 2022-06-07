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Пєсков заперечує, що Росія не обговорюватиме статус Херсона й Запоріжжя

Олена РощінаВівторок, 7 червня 2022, 14:01
Пєсков заперечує, що Росія не обговорюватиме статус Херсона й Запоріжжя
Дмитро Пєсков, фото РИА Новости

Речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про відмову Росії обговорювати на переговорах з Україною статус Запоріжжя та Херсона.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Газета "Известия" з посиланням на високопоставлене джерело в РФ повідомила, що якщо Київ піде на контакт із Москвою, то в новій угоді РФ з Україною не обговорюватиметься статус Херсонської та Запорізької областей, так само як закрите для Кремля питання з Кримом та Донбасом.

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Пєсков прокоментував це: "Ні, це все не так. Це неправильна інформація".

Нагадаємо: Українська влада не раз заявляла, що не піде на територіальні "поступки" Росії, що не відмовиться від територіальної цілісності України, включаючи Крим і схід країни.

Теми: РосіяокупаціяХерсонська областьЗапорізька область
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