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Навпроти Чернігівщини й Сумщини російська армія зосередила три БТГ – прикордонники

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 14:13
Навпроти Чернігівщини й Сумщини російська армія зосередила три БТГ – прикордонники
Андрій Демченко. фото Укрінформу

Російське військове керівництво зосередило до трьох батальйонно-тактичних груп армії РФ навпроти Чернігівщини та Сумщини, але ударного угрупування для можливого повторення наступу не зафіксовано.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 7 червня

Пряма мова: "Росія продовжує утримувати в своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил для демонстрації своєю присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, це близько трьох батальйонно-тактичних груп.

В той же час ми не відмічаємо формування ворогом ударного угрупування, яке могло б повторити вторгнення на територію України".

Деталі: Також окупанти продовжують обстрілювати прикордоння цих двох областей, наражаючи на небезпеку мирне населення.

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За словами речника ДПСУ, за останні 6 днів зафіксовано більше 70 обстрілів цих територій, з них понад 50 – з артилерії, решта зі стрілецької зброї та авіації.

Теми: війнаПрикордонна службаСумська областьЧернігівська область
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