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Львівські десантники знищили пів сотні псковських "голубих беретів" у 14-годинному бою

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 14:45
емблема 80-ї бригади ДШВ ЗСУ

Львівські десантники розповіли про знищення броньованої техніки ворога та до півсотні псковських десантників-окупантів на Донецькому напрямку.

Джерело: пресцентр командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, 80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ

Дослівно: "Так, нещодавно на Донеччині, під час спроби загарбників перерізати стратегічно важливу трасу, воїнами-десантниками було зірвано їх плани. Цей бій, розпочався, коли до українських позицій непомітно намагалась підібратись ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусили їх відступити.

Але, окупанти, не вгамувались, згодом підсилені бронетехнікою вони пішли в атаку. От тут львівські десантники влаштували їм "теплу зустріч". Спочатку українські воїни, влучним пострілом з гранатомета "NLAW" спалили вщент російську бойову машину десанту та взялися до знищення противника.

Мужність та героїзм проявили наші воїни в ході запеклого бою, який тривав майже 14 годин".

Деталі: Зазначається, що скоординованими діями артилерійських підрозділів 80 бригади, навздогін відступаючому противнику було завдано ще й масованого удару артилерією.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ДШВ ЗСУ, російський підрозділ, який входить до складу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії (м.Псков) в результаті зустрічі з львівськими десантниками того дня недорахувався кількох броньованих машин та до півсотні особового складу.

Теми: війнаДонецька область
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