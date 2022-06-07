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Іспанія ще не надала запит на експорт німецьких танків Leopard 2 в Україну - Шольц

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 15:00

За словами канцлера Олафа Шольца, Іспанія ще зверталась до Німеччини з приводу експорту танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну. 

Про це Шольц сказав у вівторок під час візиту до Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

Шольц зазначив: якщо така заявка від Іспанії надійде, то її буде розглянуто.

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Згідно з повідомленням газети El Pais, Іспанія хоче поставити Україні німецькі основні бойові танки Leopard 2 A4. 

Як правило, федеральний уряд Німеччини має схвалювати такий експорт озброєнь, тому що контракти на закупівлю містять так звані застереження щодо кінцевого використання.

Постачання Leopard 2 стане першим випадком, коли Україна отримає сучасні західні танки для боротьби з російською армією. 

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У Німеччині політики з правлячої партії СДПН досі наголошували на тому, що існує неформальна домовленість між країнами НАТО не постачати таку зброю.

Згідно з публікацією El Pais, уряд Іспанії готовий поставити Україні бойові танки Leopard 2 A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі.

Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії. 

За оцінками джерел, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії. Але джерела попереджають, що для цього потрібна певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиме ці роботи в той час, коли йде загальне зростання військових витрат у Європі.

Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових поводитися з цими бойовими танками.

Пропозиція про, серед іншого, навчання танкістів була озвучена під час візиту до Києва 21 квітня іспанського прем'єра Педро Санчеса, але через складність операції тривалий час йшли переговори.

Теми: ІспаніязброяНімеччина
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