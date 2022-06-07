Депутата Одеської облради піймали "на гарячому" - НАБУ

Правоохоронці заявляють, що викрили на хабарництві депутата Одеської обласної ради – голову однієї з постійних комісій облради.

Джерело: НАБУ, поліція Одещини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, посадовець вимагав та одержав у директора лікарні хабар, щоб не перешкоджати в діяльності підприємства та залишити його на посаді.

Повідомляється, що депутата викрили "на гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 120 тисяч гривень.

За даними джерела УП, викритий – Дмитро Чапір із депутатської фракції "Довіряй ділам" (партія мера Одеси Труханова –ред.)

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Дії особи попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України. (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.